Son dakika… ABD’de Demokratlar arasında kriz: Tutarsızlık var

ABD’de seçim yarışı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın karşısına çıkacak Demokrat adayın belirlenmesi için kritik bir virajdan geçiliyor… Demokratlar için kritik bir öneme sahip olan Iowa eyaletinde bugün seçmen, Demokrat Parti’nin adayını seçmek için sandık başına gitti.

1996 yılından beri bu eyalette ön seçimi kazanan aday adayı, başkan adaylığını garantiliyor. ABD’nin eski başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra bu yıl başkan adayı olmak isteyen Joe Biden ile sivri çıkışlarıyla bilinen Vermont Senatörü Bernie Sanders arasındaki rekabet bugün doruğa çıktı.

ABD basını, oylama için kullanılan telefon uygulamasında bir hata meydana geldiğini ve sonuçlarda tutarsızlık olduğunu yazdı. Demokrat Parti’den yetkililer, tutarsızlık sebebiyle oylama sonucunu henüz açıklamadı.

Detaylar geliyor…