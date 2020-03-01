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Son dakika… ABD’de flaş gelişme: Bu duruma en çok Trump sevindi

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı öncesinde Demokrat Parti'nin aday adayları arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor... Önceki önseçimlerde rakiplerini geride bırakan Bernie Sanders, Güney Carolina'da gerçekleşen oylamada geride kaldı. Önseçimlerden önce Trump'ın karşısına çıkmasına kesin gözüyle bakılan eski ABD Başkanı Yardımcısı Joe Biden, sandıktan zaferle çıktı. ABD Başkanı Trump, "Uykucu Joe Biden'ı tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Sozcu.com.tr
08:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de flaş gelişme: Bu duruma en çok Trump sevindi

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ABD son dakika
Son güncelleme: 08:31 01.03.2020
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