Son dakika… ABD’de güncel ölü ve vaka sayısı açıklandı!

Üniversitenin verilerine göre, ABD’de 26 bin 702 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 965 bin 951 oldu.

Yapılanj açıklamada, hastanelerde ve bakımevlerinde tedavi gören 107 bin 45 kişinin de iyileştiği belirtildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN MAHKUMLAR BELİRTİ GÖSTERMEDİ

ABD’de yapılan bir araştırmada 4 eyalette yaklaşık 3 bin 300 mahkumun corona testi pozitif çıktı. Ancak testi pozitif çıkan mahkumların yüzde 96'sının belirti göstermediği tespit edildi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Ohio eyaletinin kuzeyinde bir cezaevinde 2 bin 500 mahkum bulunuyor ve bunların çoğunun başka sağlık sorunları da var.

2 bin 300 kişiye yapılan corona testi sonucu, 2 bin 208 mahkumun virüs taşıdığı tespit edildiği ve bu vakaların yaklaşık yüzde 95'inin belirti göstermediği belirtildi.

Cezaevlerinde corona testleri yaygınlaştıkça çok sayıda mahkumun belirti göstermediği ifade edildi. Buna göre 4 eyalette, Arkansas, Kuzey Carolina, Ohio ve Virginia'da Corona tespit edilen 3 bin 277 mahkumun yüzde 96'sı virüsü taşıdığına dair belirti göstermedi.

Bu rakamlar virüsü taşımalarına rağmen belirti göstermeyenlerin virüsün yayılmasında sadece cezaevlerinde değil küresel anlamda da etkili olabileceğini gösteriyor.

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