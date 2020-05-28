Son dakika… ABD’de korkutan oran: Birçok ülkedeki Covid-19 hastası kadar insan öldü

ABD, corona virüsü ile mücadelede acı bir eşiği daha geride bıraktı… Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini geçti.

Resmi verilere göre 102.107 insanın corona virüsündne öldüğü açıklandı. Corona virüsünden en çok insanın öldüğü ikinci ülke olan İngiltere’nin neredeyse 3 katı insanın öldüğü ABD’de başkan Donald Trump bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İKİ HAFTA ÖNCE “KORKUNÇ OLUR” DEMİŞTİ

Trump, Twitter üzerinden Fox News’te çalışan Lou Dobbs’ın, “Trump, tartışmaya açık bir şekilde tarihimizin en iyi başkanı” yorumunun yer aldığı bir video paylaştı. Trump, Mayıs ayının başında katıldığı bir TV programında, “100 bin ölüm korkunç olur” demiş ve yönetiminin sayının daha da yukarı çıkmaması için çalıştığını vurgulamıştı.

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Güncel verilere göre corona virüsü Vietnam ve Kore Savaşları’nın toplamından daha fazla insanın ABD’de ölmesine sebep olurken, 1. Dünya Savaşı’nda da 116 bin Amerikalının yaşamını yitirdiği hatırlanırsa, önümüzdeki dönemde bu veriyi de geçeceği öngörülüyor.

ABD’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı birçok ülkenin toplam Covid-19 hastalarının sayısından bile kat kat fazla. Kanada, Çin, Şili, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde corona virüsü vaka sayıları henüz 100 bine ulaşamamışken, sadece ABD’de 100 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi tepki çekti.