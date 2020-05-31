Son dakika… ABD’de protestolar artıyor: Gazeteciyi vurdular

ABD’de geçen hafta Minneapolis kentinde gündüz saatlerinde Afro-Amerikalı bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri ülkede panik yarattı.

Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çatışmaların arttığı bölgelerde yağma ve kamu malına zarar verenlerin olduğu açıklandı. Çok sayıda lüks markanın mağazası yağmalanırken çok sayıda özel araç da kundaklandı.

Gösteriler devam ederken ABD’deki gelişmeleri kamuoyuna ve okurlarına duyurmak isteyen gazetecilere şiddet uygulandığı da açıklandı. ABD’de gösterilerin olduğu bölgelerdeki gelişmeleri takip eden gazetecilere biber gazı ile müdahale edilirken bir gazetecinin plastik mermi ile vurulduğu görüntüler büyük tepki çekti.

“KİMSE NEDEN VURULDUĞUMU SÖYLEMEDİ”

Sarah Bele Lin isimli gazeteci San Francisco’daki olayları takip ederken polis tarafından vuruldu. Kafasındaki aksiyon kamerası aracılığıyla yayın yapan ve üzerinde gazeteci kimliği olmasına rağmen vurulan Lin’in yere düştüğü anlar gündem oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Lin, “Bacağımın içinden vurdular. Üzerimde basın kartı ve boynumda kamera vardı. Gazeteci olduğumu bağırarak söyledim ama beni vurdular. Polisin yanına gittiğimde kimse benim neden vurulduğuma dair bir açıklama yapmadı” ifadesini kullandı.

“YAKIN MESAFEDEN ATEŞ AÇTILAR”

Önceki gün CNN muhabirinin kamera karşısında canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Minneapolis’teki beşinci karakol önündeki gelişmeleri takip eden Molly Hennessy-Fiske isimli bir gazeteci de polisin yakın mesafeden gözyaşartıcı kapsül fırlattığını söyledi.

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Los Angeles Times muhabiri Molly Hennessy-Fiske, “Bir anda üzerimize ateş açtılar. Kimse bizim nereye gideceğimizi söylemedi. Kimse bizi yönlendirmedi. Sadece ateş açtılar. Benim bacağıma isabet etti” ifadesini kullandı.

“BACAĞIMDAN VURULDUM”

MSNBC çalışanı Ali Velshi de bacağından vurulduğunu söyledi. Velshi, “Ulusal Muhafızlar’ın desteklediği devlet polisi barışçıl bir protestoya ateş açtı. Bacağımdan plastik mermi ile vuruldum” dedi.

WCCO adına çalışan fotomuhabir Tom Aviles’in de gözaltına alındığı açıklandı. Aviles’in çalıştığı WCCO’nun ana kuruluşu olan CBS, “Avukatlarımız bilgilendirildi ve onu kurtarmak için çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın da iki çalışanının polis tarafından saldırıya uğradığı açıklandı. Reuters TV’de çalışan iki muhabirin plastik mermiyle yaralandığı duyuruldu.

BİRÇOK KENTTE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Minnesota Ulusa Muhafızları’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez aktif hale getirildiği olayların bütün ülkeye yayılmasının ardından birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasında Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Oregon, Lousville ve Kentucky de yer aldı.

San Francisco Valisi London Breed, saat 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Breed, Ulusal Muhafızlar'ın da göreve hazır bir şekilde beklediğini açıkladı.

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