Son dakika… ABD’de rekor üstüne rekor: Bir günde 65 bin vaka

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında birinci sırada yer alan ABD'de durum giderek daha da kötüleşiyor.

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan gösterilerin vakalarda patlama yaratacağı iddiası gerçeğe dönüşmüş gibi gözüküyor. Ülkede yeni vaka sayısı son bir haftada 60 bin seviyelerini aştı.

İKİ GÜN ARKA ARKAYA GELDİ



John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede yeni vaka sayılarında bir rekor daha kırıldı. Perşembe günü itibarıyla 65 bin 551 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Bir önceki rekor çarşamba günü 60 bin 20'yle kırılmıştı.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 117 bin 946’ya yükseldi. Toplam can kaybı ise 133 bin 290 olarak açıklandı.

FAUCİ: ARA VERMEK GEREKLİ



Öte yandan vakaların zirve yapmasının ardından Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci çarpıcı açıklamalarda bulundu.

The Hill’e konuşan Dr. Fauci, zorlu bir dönemden geçtiklerini söylerken, “Bazı eyaletlerin ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme kapsamındaki açılış süreçlerine ara vermelerini sağlamalıyız” dedi.