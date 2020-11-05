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Son dakika… ABD’de seçimler karıştı: Halk sokağa çıktı, “Oylarımızı sayın” çağrısı

ABD'deki seçimlerde oy sayım işlemleri devam ederken, Cumhuriyetçilerin adayı ve ABD Başkanı Trump'ın seçime müdahale edebileceğinin sinyalini vermesi halkı öfkelendirdi... Washington DC, New York ve Portland'da çok sayıda Trump karşıtı sokaklara çıkarak, "Her oy sayılmalı" sloganı attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:51, 05/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de seçimler karıştı: Halk sokağa çıktı, “Oylarımızı sayın” çağrısı

ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan ve ülkeyi kutuplaştırdığı iddiasıyla sık sık eleştirilen Donald Trump’ın seçim sonuçlarına “avukat ordusuyla” müdahale edebileceğinin sinyalini vermesi üzerine ülke karıştı.

Çok sayıda güvenlik gücü olay yerine sevk edildi.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden halen seçimi önde götürürken, Trump’ın posta yoluyla gelen oyların sayılmasını durdurmaya çalışacağını söylemesi ve durumun Yüksek Mahkeme’ye kadar gidebileceğinin sinyalini vermesi büyük tepki çekti.

Gösteriler başta Washington DC, New York ve Portland’da alevlendi.

Dün gece Washington DC, New York ve Portland’da çok sayıda gösterici sokaklara çıktı. Trump karşıtları, polisle çatışırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Yetkililer, birçok kentte protestoların barışçıl devam ettiğini açıklarken, bazı grupların polisle çatıştığını ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gösteriler başta Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşirken, New York’ta da Manhattan’da çatışmalar kızıştı. Sadece Manhattan’da yaklaşık 20 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yayınlanma Tarihi:08:50,
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