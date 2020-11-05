Son dakika… ABD’de seçimler karıştı: Halk sokağa çıktı, “Oylarımızı sayın” çağrısı

ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan ve ülkeyi kutuplaştırdığı iddiasıyla sık sık eleştirilen Donald Trump’ın seçim sonuçlarına “avukat ordusuyla” müdahale edebileceğinin sinyalini vermesi üzerine ülke karıştı.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden halen seçimi önde götürürken, Trump’ın posta yoluyla gelen oyların sayılmasını durdurmaya çalışacağını söylemesi ve durumun Yüksek Mahkeme’ye kadar gidebileceğinin sinyalini vermesi büyük tepki çekti.

Dün gece Washington DC, New York ve Portland’da çok sayıda gösterici sokaklara çıktı. Trump karşıtları, polisle çatışırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Gösteriler başta Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşirken, New York’ta da Manhattan’da çatışmalar kızıştı. Sadece Manhattan’da yaklaşık 20 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.