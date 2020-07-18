Son dakika… ABD’de sivil hareketin simge ismi John Lewis hayatını kaybetti

Lewis, ABD’de 1960’lı yıllara damga vuran insan hakları eylemlerinin liderleri olarak gösterilen ‘Büyük Altılı’dan (Big Six) biriydi.

Martin Luther King Jr.’ın başını çektiği ekip, 1963’te tarihi ‘İş ve Özgürlük için Washington’ eylemlerine imza atmıştı. Söz konusu eylemlerde Martin Luther King Jr, ikonikleşen ‘Bir Hayalim Var’ (I Have A Dream) konuşmasını yapmıştı.

Demokrat Parti’de siyasi kariyerini sürdüren Lewis, 1987’den bu yana Temsilciler Meclisi üyesiydi.

Aralık 2019’da dördüncü evre pankreas kanseri olduğunu açıklayan Lewis, “Neredeyse tüm hayatım boyunca özgürlük, eşitlik ve insan hakları için mücadelede bulundum. Şu anda içinde olduğum mücadeleyle ise hiç karşılaşmadım” ifadelerini kullanmıştı.