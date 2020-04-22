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Son dakika… ABD’de son durum: Bir günde 2 bin 701 kişi öldü!

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de güncel ölü ve vaka sayısı açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

17:09 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de son durum: Bir günde 2 bin 701 kişi öldü!

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin (JHU) corona virüsü verilerini paylaştığı haritaya göre, ülkede vaka sayısı 825 bin 306’ya yükseldi.

Öte yandan ABD’de corona virüsü salgınının ilk görüldüğü günden bu yana 4 milyondan fazla test yapıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Senatosu'nun ekonomiye ve hastanelere destek amacıyla kabul ettiği 484 milyar dolarlık ek paketi memnuniyetle karşıladığını belirterek Temsilciler Meclisi'ne  ‘'Tasarıyı geçirin'' çağrısında bulundu.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre Trump, ayrıca açıklamasında ”ABD, corona virüsünden ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri'' dedi. Trump, ‘'Amerika’yı yeniden faaliyete geçiriyoruz. 20 eyalet bu konuda epey hızlı ilerliyor” diye konuştu.

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ABD Corona son dakika
Son güncelleme: 17:22 22.04.2020
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