Son dakika… ABD’de son durum: Ölü sayısı 50 bini aştı

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de ölü ve vaka sayısı yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayınladığı verilere göre, ölü sayısının 50 bini aştığı ülkede son bir gün içinde 36 binden fazla vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısının 905 bin 364’e çıktığı ifade edildi.

NEW YORK’TA MART’TAN BU YANA EN DÜŞÜN CAN KAYBI

ABD'de corona virüsü salgınından en kötü etkilenen eyalet olan New York'ta bir gün içinde son haftalardaki en düşük sayıda can kaybı kaydedildi.

WOA Türkçe’de yer alan habere göre, Vali Andrew Cuomo günlük basın toplantısında, eyalette Perşembe günü 422 yeni can kaybının olduğunu açıkladı. Bu rakam, 31 Mart'taki 391 ölüm vakasından bu yana bir gün içinde kaydedilen en düşük can kaybı sayısı. Cuomo, can kaybı sayısının, bir şekilde düşüyor olsa da hala yüksek olduğunu belirtti.

Vali Cuomo, eyalet genelinde hastaneye yatırılanların sayısının da yavaş şekilde düşmeye devam ettiğini, halen 14 bin 258 kişinin hastanede olduğunu, hastaneye yeni kaldırılanların sayısının da günde 1.300 civarında seyrettiğini kaydetti.

New York Valisi, son açıklanan veriler biraz umut verse de, sosyal mesafe kurallarının çok erken gevşetilmesi halinde tüm kazanımların bir anda kaybedilebileceği uyarısında bulundu.