Son dakika… ABD’de tarihi Covid-19 rekoru: Dünyada en ölümcül gün

ABD, Trump ile Biden arasındaki başkanlık yarışına kilitlenmişken, neredeyse bir yıldır dünyanın gündemi olan corona virüsü salgını kendini korkunç bir rekorla hatırlattı…

Resmi verilere göre dünya corona virüsü salgını yüzünden en çok ölümün kayıtlara geçtiği günü yaşadı… Kayıtlara göre son 24 saat içerisinde 11.447 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bu artışın bir nedeni olarak ABD’deki vakaların artışı gösterilirken Avrupa’da da ikinci dalganın başlaması artışın arkasındaki faktörlerden biri olarak öne çıktı. Öte yandan Hindistan’da da günlük vaka sayısının 10 gün gibi bir süre içerisinde 50.000’in üzerine çıkması da yetkilileri korkuttu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde 700.000 insanın da corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Şu an küresel ölçekte 49 milyondan fazla insanda corona virüsü tespit edilmiş durumda.

ABD TARİHİ REKORU KIRDI

Johns Hopkins Üniversitesi, resmi verileri derleyerek hazırladığı raporda son 24 saat içerisinde ABD’de salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Üniversite, ülkede 123.085 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

ABD, bu artış ile birlikte 9.9 milyon toplam vakaya ulaştı. Öte yandan ABD’de bu hafta içinde corona virüsü salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı üçüncü kez 1000’in üzerine çıktı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 1097 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

AVRUPA’DA PATLAMA YAŞANIYOR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge de açıklamalarda bulundu…

AFP’ye konuşan Kluge, “Bölge genelinde corona virüsü vaka sayısındaki artışta bir patlama görüyoruz. Ölüm sayısındaki ufak ufak artışa da tanık olabiliriz. Biraz zor bir süreç olacak ve konuda dürüst olmamız gerek” dedi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de corona virüsü salgınından dün 81 kişi hayatını kaybederken, yeni hasta sayısı ise 2.311 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dün iyileşen hasta sayısı 1.714; yapılan test sayısı ise 146.028 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, “Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız” dedi.

Corona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10.639’a ulaşırken; toplam hasta sayısı 386.820, iyileşen hasta sayısı 332.379 oldu.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranı ise bu hafta %51.7 olarak gerçekleşti.

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