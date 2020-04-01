Son dakika… ABD’de vaka sayısı 200 bini aştı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor. ABD'de corona virüsü vakaları 200 bini aşarak, 207 bin 867'ye ulaştı.

ABD'de corona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 615'e yükselirken, 8 bin 762 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN EYALET: NEW YORK

ABD'nin corona virüsü salgınından en fazla etkilene eyaleti konumunda bulunan New York'ta ise toplam vaka sayısı 83 bin 712'ye, hayatını kaybedenler ise bin 941'e ulaştı.

New York'un ardından salgından en fazla etkilenen eyalet olan New Jersey'de ise toplam corona virüsü vaka sayısı 22 bin 255'e, hayatını kaybedenler ise 355'e ulaştı.

“ÜLKE GENELİNDE 93 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR”

New York Valisi Cuomo, Gates Vakfı'nın ABD genelinde yaptığı çalışmalara göre, salgından ülke genelinde 93 bin kişi, New York'ta da 16 bin kişinin yaşamını yitirilebileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Cuomo, salgının ne zaman sona ereceği konusunda tahmin yapmanın şu anda çok zor olduğunu belirterek, hastalığın seyri, vakalar ve can kayıpları konusunda değişik değerlendirmeler olduğuna dikkati çekti. (İHA, VOA TÜRKÇE)