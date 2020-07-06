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Son dakika… ABD’deki corona kaynaklı ölümler 130 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) corona virüsü yüzünden yaşanan can kayıpları 130 bini de aştı. Ülkede vaka sayısı ise 3 milyona yaklaşıyor.

Sozcu.com.tr
17:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’deki corona kaynaklı ölümler 130 bini aştı

ABD’de erken başlayan gevşeme girişimleri pahalıya mâl oldu.

Son günlerde günlük vaka sayısının 30 binleri bulduğu ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bini aştı.

Özellikle ABD Başkanı Trump’ın ekonomiyi yeniden açma girişi nedeniyle yeniden yükselişe geçen vakalar bazı eyaletlerde tedbirlerin yeniden uygulamaya konmasına neden olmuştu.

Florida ve Teksas gibi eyaletlerde son günlerdeki günlük vaka sayıları 10 bini aşmıştı.

ABD’deki vakalar 2 milyon 985 bini de aşarak 3 milyona doğru ilerliyor.

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ABD Amerika Amerika Birleşik Devletleri Corona son dakika
Son güncelleme: 17:51 06.07.2020
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