Açıklanan son verilerle birlikte ülkedeki can kaybı 40 bin 690’a yükselmiş oldu.

Salgının en çok can aldığı ülke olan ABD’de, en çok vaka ve can kaybı ülke ekonomisinin başkenti olarak görülen New York’ta yaşandı.

ABD’de şu ana kadar toplam 759 bin 786 corona virüsü vakası görüldü.

Yaklaşık 330 milyon insanın yaşadığı ABD’de şu ana kadar 3 milyondan fazla test yapışmış durumda. Ülkedeki tedavi edilenlerin sayısı ise 70 bin 980.