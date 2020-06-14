Son dakika… ABD’den corona uyarısı: Bunlara dikkat edin

ABD Ulusal Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsüyle yaşama rehberi hazırladı. Salgının tespit edildiği günlerde hazırlanan rehberde bazı değişiklikler yapan kuruluş misafir ağırlayanlara, spor salonlarına devam edenlere ve otelde kalanlara tavsiye ve önerilerde bulundu.

MİSAFİR AĞIRLARKEN

– Covid-19 özellikle kapalı alanda bulaşıyor. Dolayısıyla hava akımının kuvvetli olması gerek camları açabilirsiniz. En iyisi de dışarıda ve balkonda buluşmak.

– Misafirler geldiğinde konuklarınıza ellerini nerede yıkayabileceklerini gösterin.

– Masa ve sandalyeleri ailelerin birlikte oturmasına imkan verecek şekilde düzenleyin. Her grup arasında 2 metrelik mesafe olsun.

– Eğer yemek servis edecekseniz bunu tek bir kişinin yapması en iyisi. Fakat insanların kendi yemeklerini getirmesi en ideal senaryo.

– Konukların bir listesini yapın. Eğer grup içerisinden biri hastalanırsa diğer misafirlere de haber vermek gerekir.

– Eğer yapılabiliyorsa sanal buluşma düzenlenmeli. Hasta olmamak için en ideal yöntem budur.

OTELDE KALIRKEN

– Otel görevlilerine sık sık temas edilen noktalardaki temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sorun.

– Eğer odada kendiniz temizlik yapmak isterseniz tek kullanımlık eldiven kullanın ve havalandırmanın iyi olduğundan emin olun.

– Otelde yürürken merdiven kullanmayı tercih edin.

– Yemek salonunda, spor salonunda, lobide, havuzda ya da saunada insanlarla aranıza 2 metrelik mesafe koymaya çalışın.

SPOR SALONUNDA

– Kullanacağınız ve kullandığınız aletleri temizlik malzemesi ile silin.

– Hafif tempoda çalışırken maske takın.

– Bazı hareketleri açık havada yapın.

– Tanıdık ve arkadaşlarınızla tokalaşmayın, beşlik çakmayın.

– Fitness sınıflarına gitme sayınızı azaltın.