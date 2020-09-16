Son dakika… ABD’den corona virüsü aşısı açıklaması: Yan etkileri çok endişelendirdi

ABD’li yetkililer geçen hafta “yan etkiler” sebebiyle ara verildikten sonra testlerin devam ettiği AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamada bulundu.

ABD’nin önde gelen denetim kurumların ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), bu aşı ile ilgili bağımsız denetleme yapmaya karar verdi.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin deneylerinde bir gönüllüde yan etki görülmesi üzerine aşı süreci durdurulmuştu. Bu dönemde yetkililer, aşı üretim ve test sürecinde bu tür sorunların hep yaşandığını fakat corona virüsü salgını günlerinde bütün gözlerin aşılar üzerinde olduğu için dikkat çektiğini söylemişti.

Yapılan incelemeler sonucunda ilaç şirketi sorunun tespit edildiğini ve test çalışmasının kaldığı yerden devam ettiğini duyurmuştu. İngiltere’de gönüllü insanlar üzerinde denemeler devam ederken ABD’deki çalışmalar ise durmuştu.



İKİ KURUM DA RAHATSIZ

Bugün FDA’nın tepe ismi Stephen Hahn, “ABD’de AstraZeneca’nın denemeleri halen beklemede” ifadesini kullandı.

NIH’nin bünyesindeki Ulusal Nörolojik Hastalıklar Enstitüsü’nün Klinik Direktörü Dr. Avindra Nath da açıklamalarda bulundu. FDA gibi NIH içerisinde de bu süreçten dolayı rahatsızlık olduğunu söyleyen Nath, “NIH’nin yönetim kadrosu da bu süreçten çok endişeli” dedi.

Henüz aşının ne tür bir reaksiyon gösterdiği bilinmezken, birçok nörolog, omurilikte iltihaplanmaya sebep olduğunu tahmin ediyor. Bu durum, ağrı, yorgunluk ve idrar ve bağırsakta rahatsızlıkla bağışıklık sisteminde sorunlara sebep oluyor.