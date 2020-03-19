Son dakika… ABD’den flaş Corona virüsü hamlesi! 4. seviyeye çıkardılar

ABD, Corona virüsüyle ilgili yeni bir karar aldı. Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki Corona virüsü kaynaklı ölü sayısı 150’ye, vaka sayısı ise 9 bin 345’e çıkmıştı.

Artan vaka sayılarının ardından ABD, küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak ülkedeki vatandaşlarına uluslararası seyahat etmemeleri yönünde, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

ABD’de söz konusu ölümlerin 68’i virüsün ABD’de ilk görüldüğü eyalet olan Washington’dan rapor edilirken, New York’ta 20, Kaliforniya’da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandı.

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ, ABD KONGRESİNE DE SIÇRADI

ABD’nin Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

Daha önce aralarında Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ile Ted Cruz’un da aralarında bulunduğu toplam 15 Kongre üyesi, Corona virüsü şüphesiyle kendilerini karantinaya almıştı.

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