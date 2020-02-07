Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD’den flaş El Kaide açıklaması: el-Rimi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün lideri Kasım el-Rimi'yi öldürdüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr
11:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den flaş El Kaide açıklaması: el-Rimi öldürüldü

Trump, “Rimi döneminde, Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütü Yemen’deki sivillere yönelik vicdansızca şiddet uyguladı ve ABD’ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenledi” dedi.

Trump ayrıca “Rimi’nin öldürülmesi Arap Yarımadası’ndaki El Kaide ve El Kaide’nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacak ve bu tür örgütlerin ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldı” dedi. Trump Rimi’nin ne zaman öldürüldüğünü belirtmedi.

YEMEN YALANLADI
ABD, Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütünü, Usame bin Ladin’in kurduğu El Kaide ağının en ölümcül kısımlarından biri olarak görüyor. Yemen’deki haberlerde son günlerde Rimi’nin Marib’daki bir drone saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Reuters haberleri doğrulayamadı. Yemen hükümet yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, Marib’da drone saldırısı düzenlendiğini ancak öldürülen kişinin Rimi olmadığını söyledi.

ABD Donald Trump drone Dünya El Kaide Hükümet saldırı son dakika Yemen
Son güncelleme: 11:09 07.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more