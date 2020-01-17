Son dakika… ABD’den flaş itiraf: İran’ın “Süleymani” misillemesinde 11 Amerikan askeri…

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Komutanı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurmuştu.

Tahran yönetimi saldırıda “terörist” olarak nitelendirdiği 80 Amerikan askerinin öldüğünü öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise hiçbir ABD askerine zarar gelmediğini savunmuştu.

Fakat ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Urban imzalı açıklama, Başkan Trump’ın sözlerini yalanladı.

ABD’li sözcünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “El Esad Hava Üssü’ne yönelik İran saldırısında hiçbir ABD askeri ölmezken, bazıları patlama sonucu sarsıntı belirtileri nedeniyle tedavi edildi.”

ABD güçleri, 3 Ocak’ta silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu kritik isimleri öldürmüştü.