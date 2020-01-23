Son dakika… ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

Reuters&#8217;ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı&#8217;nın internet sitesinde yeni yaptırımlara ilişkin karar yayımlandı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERABD&#039;den &#039;Türkiye&#039;ye yaptırım&#039; açıklaması!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abdden-irana-yeni-yaptirim-karari-2-5584971","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abdden-irana-yeni-yaptirim-karari-2-5584971","pageType":"yazi","pageIdentifier":5584971,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; ABD&#8217;den u0130ran&#8217;a yeni yaptu0131ru0131m kararu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5584971,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abdden-irana-yeni-yaptirim-karari-2-5584971/","headline":"Son dakika&#8230; ABD&#8217;den u0130ran&#8217;a yeni yaptu0131ru0131m kararu0131","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1579802731,"datePublished":1579802731,"dateModified":1579802731,"info":"{"seo_news":"false"}"});