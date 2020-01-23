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Son dakika… ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

ABD, İran'da faaliyet gösteren 6 şirkete, İran Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı 4 firmaya yaptırım uyguladı.

21:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yeni yaptırımlara ilişkin karar yayımlandı.

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