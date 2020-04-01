Son dakika… ABD’den korkunç görüntüler: Doktorlardan yardım çığlığı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 861 binden fazla insanda tespit edilen corona virüsünün etkisi ABD’de de iyice ağırlaşıyor… Toplamda 188 bin hastanın olduğu ve 4 bin 56 kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de salgından en çok etkilenen şehirlerin başında New York geliyor…

New York eyaletinde ölü sayısı 1500’ü geçerken, 76.049 kişide de corona virüsü tespit edildi. Yaşananların ardından ulusal ve uluslararası haber kaynakları New York’taki hastanelerin içinde çekilen fotoğraf ve videoları paylaştı.

Brooklyn’deki Brookdale Hastanesi’nde çekilen görüntüler ABD basınının gündemine oturdu. Hastanede çok sayıda hastanın sedyelerinde koridorda beklediği görülürken 370 yatak kapasiteli hastanenin dolup taştığı açıklandı.

Videoda açıklama yapan bazı doktorlar, “Burası bir tıbbi savaş bölgesi gibi. Koruyucu ekipman ve oksijen desteği yok” dedi.