Son dakika… ABD’den korkutan corona virüsü açıklaması: Kötü sonbahar gelecek

Corona virüsü sayesinde sadece ABD’nin değil uluslararası kamuoyununda yakından tanıma fırsatı bulduğu doktor Anthony Fauci, dün Washington DC’de açıklamalarda bulundu.

Katıldığı The Economic Club etkinliğinde söz alan Dr. Fauci, “Eğer corona virüsü tedavileri yakında işe yaramazsa ABD çok kötü bir sonbahara girecek. İşletmelerin erken açılması ise ABD’nin son haftalarda elde ettiği başarılı ortadan kaldıracaktır” ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından corona virüsünün gezegenden yok olmayacağını dile getiren Fauci, “Şunu aklımızda tutmamız gerek virüsün geri gelmesi kaçınılmaz ve hatta asla gitmemesi de” dedi.

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“AŞI KONUSUNDA İYİMSERİM AMA…”

Resmi verilere göre vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD’nin corona virüsü politikasını şekillendiren isimlerden biri olan Fauci, “Bilim insanlarının bir aşı bulma konusunda dikkatli bir şekilde iyimserim. Fakat bir aşının ne kadar hızlı geliştirilebileceğine dair bir şey söyleyemem” yorumunu yaptı.

ABD’de bazı işletmelerin tekrar açılması ile ilgili ise Fauci, “Bunların erken açılması ABD’yi birkaç hafta önce içinde olduğu krize geri götürür. Böyle bir geri sekme bizi birkaç hafta önce içinde bulunduğumuz aynı gemiye gönderir” dedi.