Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD’den korkutan corona virüsü açıklaması: Kötü sonbahar gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüyle mücadele için oluşturduğu mücadele timinde yer alan Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. Fauci, "Eğer corona virüsü tedavi yöntemleri işe yaramazsa, kötü bir sonbahar ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Sozcu.com.tr
07:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den korkutan corona virüsü açıklaması: Kötü sonbahar gelecek

Corona virüsü sayesinde sadece ABD’nin değil uluslararası kamuoyununda yakından tanıma fırsatı bulduğu doktor Anthony Fauci, dün Washington DC’de açıklamalarda bulundu.

Katıldığı The Economic Club etkinliğinde söz alan Dr. Fauci, “Eğer corona virüsü tedavileri yakında işe yaramazsa ABD çok kötü bir sonbahara girecek. İşletmelerin erken açılması ise ABD’nin son haftalarda elde ettiği başarılı ortadan kaldıracaktır” ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından corona virüsünün gezegenden yok olmayacağını dile getiren Fauci, “Şunu aklımızda tutmamız gerek virüsün geri gelmesi kaçınılmaz  ve hatta asla gitmemesi de” dedi.

İLGİLİ HABERABD'de corona virüsü kâbusu sürüyor!ABD'de corona virüsü kâbusu sürüyor!

“AŞI KONUSUNDA İYİMSERİM AMA…”
Resmi verilere göre vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD’nin corona virüsü politikasını şekillendiren isimlerden biri olan Fauci, “Bilim insanlarının bir aşı bulma konusunda dikkatli bir şekilde iyimserim. Fakat bir aşının ne kadar hızlı geliştirilebileceğine dair bir şey söyleyemem” yorumunu yaptı.

ABD’de bazı işletmelerin tekrar açılması ile ilgili ise Fauci, “Bunların erken açılması ABD’yi birkaç hafta önce içinde olduğu krize geri götürür. Böyle bir geri sekme bizi birkaç hafta önce içinde bulunduğumuz aynı gemiye gönderir” dedi.

İLGİLİ HABER1 milyonu aşan vakalar için böyle söyledi: Sıfıra düşecek1 milyonu aşan vakalar için böyle söyledi: Sıfıra düşecek
ABD Bilim Corona doktor Donald Trump son dakika söz
Son güncelleme: 07:47 29.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more