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Son dakika… ABD’den kritik İdlib açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ardından kritik açıklamalar geldi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sozcu.com.tr
15:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den kritik İdlib açıklaması

* Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabileceğimizi ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.

* Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK'nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye'de tesisini ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

* Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

ABD Ankara İran Rusya son dakika Suriye Twitter
Son güncelleme: 15:56 11.02.2020
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