Son dakika… ABD İdlib açıklaması: Putin ve Esad savaş suçlusu gibi!

Lindsey Graham, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* ABD de dahil olmak üzere, şu anda tüm dünya için insani kriz daha da kötüye gitmeden önce İdlib’i uçuşa yasak bölge ilan etme zamanıdır.

Rus Putin ve Suriyeli Esad, savaş suçlusu gibi davranıyor. Suriye’den öğrendiğim bir şey var; bir problemi görmezden gelmek, o sorunu daha da kötü bir hale getiriyor.

ABD’DEN KRİTİK ZİYARET

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriyelilere yapılan insani yardımları yerinde görmek üzere Hatay’a gitti.

Jeffrey, Türk ordusunun bir insanlık felaketini engellemek için savaştığını belirterek, “Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kelly Craft da, “Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor” dedi.

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