Son dakika… ABD’den Trump’a sert suçlama: Ülkeyi savaşın eşiğine getirdi

Hava saldırısının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından onaylanmasının ardından bazı senatörler de Twitter’dan açıklama yaptı.

Trump Yönetimi’nin söz konusu saldırı öncesinde Kongre’ye danışmadığını vurgulayan Demokrat Senatör Chris Murphy, Pentagon’un saldırıya ilişkin “Gelecekteki İran saldırılarını engellemek maksadıyla yapıldı” ifadesine tepki gösterdi.

Euronews’ün haberine göre; Murphy, şu değerlendirmede bulundu:

“Süleymani’nin ABD’nin düşmanı olduğu açıktı ancak burada sorulması gereken asıl soru şu: ABD, Kongre’nin izni olmadan İran’ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı mı tetikledi? Bizim genelde yabancı siyasi figürleri öldürmememizin sebebi, böyle bir adımın daha fazla Amerikalının ölmesine sebebiyet vereceği inancıdır. Bu akşam bizim gerçek, acil ve ciddi endişemiz bu olmalı.”

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‘ONLARCA YILLIK ÇATIŞMAYA SEBEP OLABİLİR’

Senatör Richard Blumenthal da benzer bir tepki göstererek, Trump Yönetimi’nin saldırıya ilişkin acilen Kongre ve Amerikan halkına açıklamada bulunmasını gerektiğini vurguladı.

Blumenthal, “Askeri güç kullanımına ilişkin mevcut yetkiler hiçbir şekilde olası yeni bir savaşın başlamasını kapsamamaktadır. Bu hamle, onlarca yılın en büyük çatışmasına sebebiyet verebilir. Benim en büyük endişem, bölgede görev yapan cesur Amerikalıların güvenliğidir” açıklamasında bulundu.

SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN YASA GEÇİRİLMELİ

Trump’ın ABD Kongresi’nden izin almadan düzenlediği bu saldırı ile Amerikan halkını yeni bir savaşın eşiğine getirdiğini savunan Senatör Tom Udall ise, “İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

CARPER: İHTİYATSIZ PROVOKASYON

Senatör Tom Carper da Washington Yönetimi’nin İran konusunda sürekli provokatif eylemlerde bulunduğunu vurgulayarak, “Bu yönetim, İran söz konusu olduğunda her zaman tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyonu seçti. Benim korkum, bu gece yaşananların da bunlardan biri olması” mesajını paylaştı.