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Son dakika… ABD’den Türkiye’nin yardım talebine ilişkin açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile görüştüğü sıralarda İdlib'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
18:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’den Türkiye’nin yardım talebine ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esat güçleri ve Rusya’ya karşı savunma hakkına sahip” dedi.

Pompeo ayrıca Türkiye’nin ABD’den bazı yardımlar istediğini ve kendilerinin de yardım talebinde bulunan Türkiye’ye yanıt vermek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu vurgusunda bulunan Pompeo, İdlib’de tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

ABD Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı NATO Putin son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:44 05.03.2020
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