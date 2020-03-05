Son dakika… ABD’den Türkiye’nin yardım talebine ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin İdlib’de maruz kaldığı saldırılara yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye, sınırlarını Esat güçleri ve Rusya’ya karşı savunma hakkına sahip” dedi.

Pompeo ayrıca Türkiye’nin ABD’den bazı yardımlar istediğini ve kendilerinin de yardım talebinde bulunan Türkiye’ye yanıt vermek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin bir NATO ülkesi olduğu vurgusunda bulunan Pompeo, İdlib’de tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki sınırlara çekilmesi gerektiğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…