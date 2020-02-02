Son dakika… ABD’den Uygur Türkleri hakkında flaş açıklama
Resmi temaslar için Kazakistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ile ilgili bir açıklama yaptı. Pompeo Çin'deki Sincan'da Uygur Türklerine uygulanan sistematik şiddet ile ilgili konuştu. Pompeo, bütün ülkelerin Çin'e bu saldırıları durdurmak için baskı yapmak adına bir araya gelmesi çağrısında bulundu. Ankara'nın sık sık gündeme getirdiği bu konuda yapılan bu açıklama ABD'nin en net tepkisi olarak tarihe geçti.
Son güncelleme: 09:20 02.02.2020