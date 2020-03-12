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Son Dakika… AB’den ABD’ye seyahatler askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından İngiltere'nin muaf olduğunu söyledi.

04:57 -
Haberler Dünya
Son Dakika… AB’den ABD’ye seyahatler askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda buludu. Trump Avrupa Birliği’ni (AB) yeteri kadar önlem almamakla suçladı.

“En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik” diyen Trump, “AB aynı tedbirleri almakta yetersiz kalmış ve Çin’e ulaşımı engellememiştir” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA’DAN SEYAHATLER ASKIYA ALINDI’

Beyaz Saray’daki Oval Ofis’ten ‘ulusa sesleniş’ konuşması gerçekleştiren ABD Başkanı, “Avrupa’dan gelen yolcular sebebiyle ABD’de de vakalar arttığını görüyorum. Avrupa’dan ABD’ye 30 gün boyunca bütün seyahatleri yasaklıyoruz” açıklamasını yaparak “Avrupa’dan ABD’ye gelen her şey bu kısıtlamalara dahil olacak. Bu, İngiltere için geçerli olmayacak” diye kaydetti. SPUTNIK

ABD Avrupa Avrupa Birliği beyaz Beyaz Saray Çin Cuma Donald Trump İngiltere Sağlık son dakika
Son güncelleme: 05:06 12.03.2020
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