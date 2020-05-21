Son dakika… ABD’li üst düzey isimden corona uyarısı: Tarih verdi

İngiltere’nin çok okunan saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan ABD Ulusal Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) direktörü Robert Redfield kritik uyarılarda bulundu.

Redfield son dönemde özellikle Güney Amerika’da Covid-19 salgınının hız kazanmasından dolayı salgının tekrar yayılabileceğini söyledi. Redfield, “ABD, hastalık takip sistemini gelecek aylarda yaygınlaştırmalı yoksa yeni bir kamu sağlığı kriziyle karşı karşıya kalır, üstelik mevsimsel gribin de yayıldığı bir dönemde bunun gerçekleşmesi kötü sonuçlar doğurabilir” ifadesini kullandı.

“YILLARCA HAZIRLIKSIZMIŞIZ”

Redfield, “Brezilya’da yaşananları hepimiz görüyoruz ve bu hastalığın kuzeyde tekrar canlanabileceğini düşünüyorum” dedi.

Redfield, “Basit bir solunum virüsü ülkemizi dizlerinin üzerine çökmeye zorladı ve gerçekte kimsenin hatası yok. Ülkemiz onlarca yıldır buna hazırlıksızmış” yorumunu yaptı.