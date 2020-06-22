Son dakika… ABD’nin Esad’a yaptırımları terör örgütünü panikletti

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de Türkiye’nin ısrarlarına rağmen terör örgütü olarak sayılmayan ve ABD’nin bir “müttefiki” olarak kendini konumlandıran PKK/PYD/YPG, Washington yönetiminin geçen hafta aldığı kararla panik yaşıyor…

Reuters haber ajansı geçen hafta ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad başta olmak üzere birçok kurum ve kişiye uygulamaya başladığı yaptırımların ardından ülkenin kuzeyindeki terör örgütü temsilcilerinin ABD’lilerle görüşmeye başladığını aktardı. Haberde ülkenin kuzeyinde bulunan teröristler, Esad üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmak için başlatılan yaptırımlardan muaf tutulmak istediklerini açıkladı.

ABD’DEN YANIT GELDİ

Reuters’a konuşan terör örgütü yetkilisi, “Bu yaptırımların bölgeye etkisi olacak, Suriye poundu değer kaybedecek. Irak sınırı zaten kapalıydı ve ekonomik bir abluka içindeydik zaten fakat bu durum da ticareti zayıflatacak. Bize otonom bölgelerin bu yaptırımlardan muaf tutulacağını söylediler ama bunun nasıl olacağını söylemediler” ifadesini kullandı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, “Bu yaptırımlar insani yardımları etkilemeyecektir” ifadesini kullandı.