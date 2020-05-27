Son dakika… ABD’yi ayağa kaldıran ırkçı cinayet: Polis boğazına basarak öldürdü

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD’de de salgından çok daha önemli bir sorun hortladı: Irkçılık ve polis şiddeti…

Bir süre önce bir baba oğul tarafından öldürülen Afro-Amerikan gencin ardından Minneapolis’te polis şiddetine maruz kalan 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd’un ölmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Gözaltına alındığı sırada elleri arkadan kelepçeli bir şekilde yüzüstü yatan adamın boğazına diziyle baskı yapan polis memurlarının müdahalesi sonrasında yaşamını yitiren Floyd’un ölümü sonrasında başta Minneapolis’te olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Yüzleri maskeli çok sayıda gösterici üzerinde “Nefes alamıyorum” yazan pankartlar taşırken Pazartesi günü yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı. Minneapolis polis sözcüsü memur Garrett Parten diziyle Floyd’un ölümüne sebep olan polis memuruyla birlikte 3 kişinin daha görevden alındığını açıkladı.

Belediye Başkanı Jacob Frey de görevden alınma kararının arkasında durduğunu söylerken, “Yüzde yüz destekliyorum. Bu şehrimiz için doğru karar, toplumumuz için doğru karar. Polis memurunun kullandığı diziyle boğazını bastırma tekniği departman kurallarına aykırıydı. Memurlar bu teknik için herhangi bir eğitim almadı ve kabul edilemez” ifadesini kullandı.

SON SÖZLERİ: NEFES ALAMIYORUM

Yaşananların ardından ortaya çıkan videolarda, polis memuru yol kenarında yüzüstü yatan adamın boğazına diziyle baskı yapan adam, “Nefes alamıyorum” demesine rağmen baskı devam ediyor. Birkaç dakika boyunca süren bu şiddetin ardından Floyd’un hareketsiz kaldığı görülmesi üzerine ülkede bu durum büyük bir tepki çekmişti. Görüntülerin ardından Floyd, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Birçok siyasi yaşananlara büyük tepki gösterirken dün Minneapolis’te başlayan gösterilerde çok sayıda gösterici polisin şiddetini protesto etti. Göstericiler ile protestocular arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere biber gazı sıktı.

FBI ve Minnesota eyalet yönetimi yaşananların ardından bir soruşturma başlattı.

“KRAL’DAN ÇOK SERT MESAJ”

Yaşananların ardından ünlü sporcu LeBron James de sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL'den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick'in fotoğrafı ile Floyd'un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.