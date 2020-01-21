Son dakika… AB’nin bankasından skandal Türkiye hamlesi: Seçici davranacağız

Avrupa Birliği’nin uzantısı olan ve verdiği kredilerle tanınan Avrupa Yatırım Bankası, geçen yıl Türkiye’ye yönelik uygulamalarının benzer bir şekilde 2020’de de uygulanacağını duyurdu. Türkiye’ye en fazla kredi veren yabancı kuruluş olan Avrupa Yatırım Bankası, geçen yılın ortalarında Türkiye’ye kredi vermeyi 2019 sonuna kadar durdurduğunu açıklamış ve tepki çekmişti.

Bugün Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın sözcüsü, son dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışması dolayısıyla kredi verme konusunda çok sıkı kurallar uygulanacağını açıkladı.

Sözcü, “Avrupa Birliği seviyesine doğru bir değişim olmazsa, son birkaç yılda olduğu gibi yine Türkiye’ye kredi verme konusunda çok seçici davranacağız” dedi. Avrupalı yetkili, bu uygulamanın yakın gelecekte de devam edebileceğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK KREDİ VEREN YABANCI KURUM

Ankara ile Brüksel arasındaki gerilim, hem Yunanistan-Kıbrıs Rum Yönetimi-İsrail’in hem de Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında yürüttüğü doğalgaz ve petrol sondaj çalışmaları dolayısıyla gerilmişti. Yunanistan-Kıbrıs Rum Yönetimi-İsrail’in uygulamasına tepki göstermeyen AB, Türkiye’nin çalışmalarına büyük tepki göstermiş ve Ankara-Brüksel hattında tansiyon yükselmişti.

Tek başına Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kurum olan EIB, geçen üç yıl boyunca her yıl 0.4 milyar euro ile 2.2 milyar euro arasında parasal kaynak sağladı. Banka bu yıl Türkiye'de yeni bir yatırım ise yapmadı.