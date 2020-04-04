Son dakika… ‘Ada’da ölü sayısı 4 bin 313’e yükseldi

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ölü sayısı son 24 saatte 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi. Bugüne dek 183 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 41 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

Dünden bugüne ölü sayısındaki artışın oranı ise yüzde 20 oldu.

KRALİÇE YARIN ULUSA SESLENECEK

Öte yandan Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in pazar günü ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.