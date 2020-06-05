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Son dakika… Adalet Bakanı’ndan, “Dış güçler” iddiası

ABD Adalet Bakanı Bill Barr, George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi. Barr, "Sadece radikal gruplar yok, yabancı aktörler de bu işin içinde" dedi.

Sozcu.com.tr
11:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Adalet Bakanı’ndan, “Dış güçler” iddiası

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un ardından başlayan gösterilerde 10’uncu güne girilirken ABD Adalet Bakanı Bill Barr’dan flaş bir açıklama geldi.

Bill Barr, gündemi ve protestoları değerlendirerek bir açıklama yaptı. Barr, “Protesto eylemleri ile ilgili başlatılan soruşturma sadece radikal grupların kendileri için bu gösterilere katılmadığını fakat yabancı aktörlerin de gösterilere dahil olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Üç çeşit gösterici olduğunu söyleyen Barr, “Bunlar barışçıl protestocular, yağmacılar ve ‘protestoları bozmaya çalışan aşırıcılar’. Bu sonuncular kendi hedefleri ve amaçları için çalışıyor. Bu gruplar içerisinde farklı aşırı grupların yanı sıra “yabancı aktörler de şiddeti körüklemek için yer alıyor” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 11:55 05.06.2020
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