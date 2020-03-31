Son dakika… Ağrı’daki patlamaya komşudan terörist açıklaması

İran‘ın ulusal doğalgaz şirketinde yetkili Mehdi Jamshidi-Dana, İran-Türkiye doğalgaz boru hattına Türkiye sınırları içinde yapılan “terör saldırısı” nedeniyle doğalgaz akışının durduğunu açıkladı.

Jamshidi-Dana İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Bu sabah teröristler İran‘ın Türkiye ile Bazargan sınırına yakın, Türkiye sınırları içinde doğal gaz boru hattına saldırdı… Doğalgaz akışı durduruldu” dedi.

TÜRKİYE’YE BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYACAK

Öte yandan Reuters haber ajansının İran Enerji Haberleri Servisi Shana’ya dayandırdığı haberde, İran’ın ulusal doğalgaz şirketinin açıklamalarına yer verildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada doğalgaz boru hattındaki sorun giderildikten sonra Türkiye’ye doğalgaz akışının devam edeceği ve bunun da birkaç gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.