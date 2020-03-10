Son dakika… Akar ve Şoygu’dan İdlib görüşmesi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak; yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

* Görüşmede ayrıca; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulanmıştır.