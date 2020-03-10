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Son dakika… Akar ve Şoygu’dan İdlib görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede İdlib konusunun ele alındığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr
21:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akar ve Şoygu’dan İdlib görüşmesi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak; yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

* Görüşmede ayrıca; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulanmıştır.

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