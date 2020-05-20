Son dakika… Akdeniz’de deprem

AFAD&#8217;ın verilerine göre Akdeniz&#8217;de, Muğla&#8217;nın Marmaris ilçesine 166,51 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.. Saat 18:44&#8217;te meydana gelen depremin yerin 8,82 km derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.. İLGİLİ HABERProf. Dr. Hasan Sözbilir&#039;den Akdeniz&#039;deki depremler için tsunami uyarısı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-akdenizde-deprem-3-5826581","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-akdenizde-deprem-3-5826581","pageType":"yazi","pageIdentifier":5826581,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Akdeniz&#8217;de deprem"});aip('newsArticle', {"identifier":5826581,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-akdenizde-deprem-3-5826581/","headline":"Son dakika&#8230; Akdeniz&#8217;de deprem","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["deprem","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/20/iecrop/deprem-dha_16_9_1589992211.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-05-20 18:59:34","datePublished":"2020-05-20 18:59:34","dateModified":"2020-05-20 19:30:14","info":"{"seo_news":"false"}"});