Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Akdeniz’de deprem

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

18:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akdeniz’de deprem

AFAD’ın verilerine göre Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesine 166,51 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 18:44’te meydana gelen depremin yerin 8,82 km derinliğinde yaşandığı da ifade edildi.

İLGİLİ HABERProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Akdeniz'deki depremler için tsunami uyarısı!Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Akdeniz'deki depremler için tsunami uyarısı!
deprem son dakika
Son güncelleme: 19:30 20.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more