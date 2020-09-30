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Son dakika… Aliyev’den Türkiye’ye teşekkür

Pazar günü Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalarla ilgili bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bizi sadece Pakistan, Afganistan ve Türkiye destekledi. Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… Aliyev’den Türkiye’ye teşekkür

Azerbaycan ile Ermenistan arasında dört gündür devam eden çatışmalar sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den bir son dakika açıklaması geldi… Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” koduyla servis ettiği açıklamalarda Aliyev, bu zorlu dört günlük süreçte yaşananları aktardı.

Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan karşısında Pakistan, Afganistan ve Türkiye’nin kendilerine destek verdiğini söyleyen Aliyev, bu ülkelere teşekkür etti.

Aliyev, son günlerde özellikle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sık sık gündeme getirdiği, “Türk ordusu Azerbaycan’a yardım ediyor. Türk uçakları bizim uçaklarımızı vurdu” iddiası ile ilgili de konuştu. Aliyev, Azerbaycan ordusunun dışarıdan herhangi bir destek almadığını da vurguladı.

Afganistan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Pakistan pazar son dakika Türkiye
Son güncelleme: 15:45 30.09.2020
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