Son dakika… Almanya Türkiye’ye corona yasağı koydu ama…

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte esnafın ve turizmcinin gözü Avrupa’dan çıkacak kararı bekliyor… Almanya ve Avrupa Birliği ülkeleri, üye olmayan ülkelere “corona virüsü nedeniyle seyahat yasağı” getirdi. Ancak, Almanya ve AB'deki kontroller ya da uygulamalar, Türkiye'nin çok çok gerisinde.

İŞTE ALMANYA’NIN TÜRKİYE’YE DAYATTIĞI AMA UYGULAMADIĞI KURALLAR

CORONA NEGATİF TESTİ: Türkiye'ye girerken ateş kontrolü yapılıyor. Almanya'ya girişte, neredeyse bütün havalimanlarında kontrol sıfır. Ayrıca, Türkiye ya da AB dışı ülkelerden gelenlere “Corona virüs önlemleri ile ilgili doldurulması için” form veriliyor. Bu formları çıkışta pasaport polisine veriyorsunuz. Almanya'ya dönmeden önce de, istediğiniz yerde 20 Euro verip corona testi yapıyorsunuz. Almanya'dan çıkışta ise böyle bir imkan yok. Yani virüslü bir şekilde Türkiye'ye gidebiliyorsunuz.

FRANKFURT HAVALİMANI: Yolculara havalimanında maske takma ve mesafe zorunluluğu var. Ancak yer personeli maskeleri çıkarmış ya da çenelerinin altında tutuyor. Uçakların tümünde ve Türkiye'ye giden yolculara uçakta maske şartı var. Ayrıca corona bilgi formu veriliyor, burada adınız- soyadınız, koltuk numaranız yazıyor. Diğer soruları da dolduruyorsunuz. Çıkışta pasaport polisine veriyorsunuz. Ne olduğu bilinmiyor.

Almanya’ya dönüşte de form veriliyor. Yolcuların bazıları dolduruyor, bazıları doldurmuyor. Çıkışta pasaport polisine vermeseniz de soran yok. Başka da hiçbir corona kuralı uygulanmıyor.

BERLİN HAVALİMANI:: Tegel Havalimanı’nda hiçbir kontrol yok. Türkiye’den veya AB dışındaki herhangi bir ülkeden gelen kişi, corona kontrolü yapılmadan, 14 günlük karantina tespiti yapılmadan içeri giriyor. Uçakta form doldurmuşsanız, bunu alan da yok. Oysa, ilgili sağlık bakanlığı kuruluşunun buralarda hizmette olması gerekiyor. Ancak bir denetim ya da kayıt yapma yeri bulunmuyor.

İSTANBUL HAVALİMANI:: Yeni havalimanına giden yolcular, hiç bir şey sorulmadan eskisi gibi girip çıktıklarını söylüyorlar. Sadece mesafe ve maske kuralına uyulması isteniyor. Bir de girişteki X-RAY cihazları ile ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi olmayan bir kişi de corona virüslü olabilir ama en azından bir tespit şansı var. Almanya'da ise bu da yok. Almanya'nın karantina şartı nedeniyle isteyen corona virüs testi yaptırabilir. Ancak şu ana kadar Almanya'ya gelip de karantinaya alınan tek Türk olmadı.

İZMİR HAVALİMANI:: Giriş ve çıkışlar eskisi gibi. Maske ve mesafe şartı sadece havalimanında. Uçakta maske şartı var ama mesafe şartı yok. Türkiye, ateş kontrolü yapıyor. İzmir'den Almanya'ya gelenler, oraya ulaştığında hiç bir kontrol yok. Uçaklarda doldurulması için form veriliyor. Ancak bu formları Almanya'da kimse toplamıyor. Pasaport polisi de isteyenlerin verdiği formları biriktiriyor. Alman vatandaşları, form doldurmadan pasaportlarını uzaktan gösterip geçiyor.

TÜRKİYE İÇ HATLAR: Türkiye'de İstanbul Havalimanı’na inip ateş ölçer kontrolden geçtikten sonra aktarma yapıyorsunuz. Aktarma yapacağınız uçağa bindiğinizde de, bir hostes elinde ateş ölçer cihazla, ateşinizi ölçüyor. Almanya'da bu hiç yok.

KARANTİNA KURALI: Almanya, AB üyesi ülkeler dışından gelenlerin, eğer uluslararası standartlarda corona virüs testi yaptırmamışlarsa, karantinaya alınmasını öngörüyor. Türkiye'den gelenlerin de, negatif sonuçlu testleri yoksa karantinada kalması gerek. Ancak bu kuralı uygulayan yok. Kimlerin nereden geldiğini bilen de yok. Türkiye'den gelen Alman vatandaşı Türkler'in ve Almanlar'ın pasaport kaydı da tutulmuyor. Herkes istediği gibi Almanya'ya girip çıkıyor.

4 SAATTE BİR MASKE DEĞİŞTİRME ŞARTI: Almanya ve AB, bir yolculuk ya da toplu alanlarda dört saatte bir maske değiştirme şartı getirdi. Bu kurala uyan hiç kimse yok.

TURİSTİK TESİSLER: Türkiye'deki turistik tesislerde corona kurallarına harfiyen uyuluyor. Tüm odalar dolu değil, bazıları boş tutuluyor. Her yerde hijyen malzemeleri var. Almanya'da ise, otelleri ve turistik yerleri kontrol eden bile yok. Sadece belirli merkezlere hijyen malzemeleri konulmuş. Oteller, kendi önlemlerini almaya çalışıyor. Bir şikayet anında kontrol geliyor. Almanya, “Bizim turizm derdimiz yok nasılsa” diyerek, sadece genel ve ortalama bazı önlemlerle yetiniyor. Almanya içinde ise, otellerde kalmak bir sorun değil.