Son dakika… Almanya’da büyük atılım: En düşük seviyede

Almanya’da da 25 Mart’tan beri en düşük corona virüsü ölümleri açıklandı. Almanya’da corona virüsüyle mücadele eden en önemli kurum olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 43 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede böylelikle toplam ölüm sayısı 6.692’ye çıktı.

Yetkililer son 24 saatte açıklanan ölüm sayısının 25 Mart’tan beri en düşük seviyede olduğunu açıkladı. Ülkede son 24 saat içerisinde 2.200 insanın da sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Almanya’da son 24 saat içerisinde 679 yeni vaka tespit edildiği de kayıtlara geçti.