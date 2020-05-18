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Son dakika… Almanya’da corona mucizesi: Sadece 2 kişi

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek ölüm oranını azaltmayı başaran ve bu sebeple takdir toplayan Almanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte sadece 2 kişide Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
07:06 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da corona mucizesi: Sadece 2 kişi

Almanya’nın önde gelen bilim ve araştırma kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde elde edilen güncel bulguları kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü’nün yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde sadece 2 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 174.355’e çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 7914’te kaldığı açıklandı.

Almanya Bilim Corona Ölüm son dakika
Son güncelleme: 07:41 18.05.2020
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