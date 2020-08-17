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Son dakika… Almanya’da corona virüsü gerilimi: 5 Türk aranıyor

Türkiye'den gelenlere Almanya çok sıkı corona virüsü kuralları uygularken, Hannover’deki Langenhain Havaalanı’nda 5 Türk, test merkezi önünde Alman güvenlik görevlisine saldırdı.

Ali GÜLEN
07:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da corona virüsü gerilimi: 5 Türk aranıyor

Türkiye'den uçakla gelen ve test merkezi önünde yığılan Türkler'i uyaran Alman güvenlik görevlisi, merkezin önünün boşaltılmasını, düzenli sıraya girilmesini istedi.

Cuma akşamı yaşanan olayda laf dalaşı kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisine vuran, sertçe iten Türkler'i olay yerine yetişen başka güvenlik görevlileri kurtardı.

Başı ağrıyan görevli tedaviye alındı. Kavgaya karışan Türkler'den birinin eşkali ve kimliği belirlendi. Hannover polisi, olayı gören, saldırganları bilen kişilerin 0511/1094215 numaralı telefonu aramalarını istedi.

Almanya Corona Cuma son dakika Türkiye
Son güncelleme: 07:19 17.08.2020
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