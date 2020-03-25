Son dakika… Almanya’da flaş corona açıklaması: Önümüzdeki hafta azalacak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya çapında etkisini sürdürüyor. Toplamda 18 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği salgınla mücadelede Almanya’nın başarısı dikkat çekiyor.

Avrupa’daki İtalya, İspanya ve Fransa gibi örneklerin aksine, kısa sürede çok sayıda test uygulanarak vakaların kontrol altına alındığı Almanya’da can kaybı da diğer ülkere göre oldukça az.

33 bin 952 vaka tespit edilen ülkede şu ana dek 171 ölümlü hasta kayıtlara geçti.

1000 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Örnek gösterilen ülke haline gelen Almanya’dan virüsle ilgili önemli bir açıklama geldi. Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, ülkede corona virüsünün yayılma hızının önümüzdeki haftadan başlayarak azalış göstermesini beklediklerini, bunun da sosyal mesafe önlemleri sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gass, 1000 corona virüsü hastasının da yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini verdi.