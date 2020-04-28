Son dakika… Almanya’da korkutan corona oranı: Merkel uyarmıştı ama…

Almanya’da corona virüsünün yeniden üretim oranı 1 seviyesine çıktı… Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daha önce 1 seviyesine çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu R0 olarak da bilinen reprodüksiyon oranı 1 seviyesinin üzerine çıktı.

İki hafta önce 0.7 seviyesinde olan oran geçen hafta 0.9 seviyesine çıkmıştı. R0 oranının 1’e çıkması demek ortalama olarak bir corona virüsü hastasının 1 kişiye hastalığı bulaştırdığı anlamına geliyor.

“1 SEVİYESİNİN ÜZERİ YÜK BİNDİRİR”

Merkel geçen hafta içerisinde, “Eğer reprodüksiyon oranı 1’in üzerine çıkarsa bu durum ülkenin sağlık sistemine çok yük bindirir” demişti.

Almanya’da corona virüsü salgınıyla mücadelede ön safta yer alan Robert Koch Enstitüsü, bugün güncel verileri açıkladı. Resmi verilere ülkede son 24 saat içerisinde 1.144 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde corona virüsü sebebiyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 163 arttı.

Almanya’da ölüm sayısı 5.913’e çıkarken toplam vaka sayısı da 156 bin 337’ye ulaştı.