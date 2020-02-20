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Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Alman gazetesi Bild, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

02:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis kaynaklarından aktaran Hessenshau kanalı, Almanya’nın Hanau kentinde bulunan iki nargile barına iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bild gazetesi, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığı bilgisini verdi.

Olay sonra bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Yetkililer, olay yerinden kaçtıkları belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Hanau kenti Hessen eyaletinde bulunuyor. (DW, SPUTNIK)

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 02:28 20.02.2020
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