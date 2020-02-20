Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis kaynaklarından aktaran Hessenshau kanalı, Almanya’nın Hanau kentinde bulunan iki nargile barına iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bild gazetesi, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığı bilgisini verdi.

Olay sonra bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Yetkililer, olay yerinden kaçtıkları belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Hanau kenti Hessen eyaletinde bulunuyor. (DW, SPUTNIK)

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