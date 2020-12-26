Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı paniği: Yaralılar var

Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlı saldırı paniği yaşandı. Bir grubun silahlı kavgası olduğu anlaşılan olayda üçü ağır dört kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:20, 26/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı paniği: Yaralılar var

Almanya’nın başkenti Berlin bu sabah güne silah sesleriyle uyandı. Terör saldırısı paniği yaşanan bölgede işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı.

Berlin polisi, Türk nüfusunun da yoğun olarak bulunduğu Kreuzberg bölgesinde bir grup arasında silahlı tartışma çıktığını açıkladı.

ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR

Olayın terör ya da siyasi bağlantısı bulunmadığı belirtilirken, çatışmada dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis soruşturmasını sürdürürken, olaya karışan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

İlginizi ÇekebilirBerlin karıştı: Merkel'in kapısına dayandıBerlin karıştı: Merkel'in kapısına dayandı
Almanya Başbakan Polis saldırı silahlı saldırı son dakika Terör
Yayınlanma Tarihi:10:12,