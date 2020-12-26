Son dakika… Almanya’da silahlı saldırı paniği: Yaralılar var

Almanya’nın başkenti Berlin bu sabah güne silah sesleriyle uyandı. Terör saldırısı paniği yaşanan bölgede işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı.

Berlin polisi, Türk nüfusunun da yoğun olarak bulunduğu Kreuzberg bölgesinde bir grup arasında silahlı tartışma çıktığını açıkladı.

ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR



Olayın terör ya da siyasi bağlantısı bulunmadığı belirtilirken, çatışmada dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken üç kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis soruşturmasını sürdürürken, olaya karışan kişilerin kimliklerini açıklamadı.