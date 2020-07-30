Son dakika… Almanya’da Türklere corona testi yapılmasının perde arkası ortaya çıktı

Corona virüsü sebebiyle Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunması ve Türkiye’den gelenlere zorunlu corona virüsü testi yaptırılması kararının arkasındaki bilgiler ortaya çıktı.

Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Alman hükümeti konu ile ilgili özel bir zirve düzenledi. Türkiye‘de vaka sayılarının halen yüksek olduğuna değinilirken Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger, bu yaz tatilinde 1 milyon kisinin Türkiye ile Almanya arasında gidip-geleceğini söyledi. Müsteşar, özellikle kalabalık Türk ailelerin dönüşte mutlaka testten geçirilmesini savundu. Almanya’nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, konuyla ilgili bilgilere ulaştı.

SÜRE UZAYABİLİR

Hükümet de, dışişleri bakanlığının uyarısı ve teklifini kabul etti ve Türkiye hem riskli ülkeler arasında kaldı hem de gelen herkesin, Almanya‘da ayak bastığı ilk noktada testten geçirilmesi kararlaştırıldı. Test yapılacak Türkler, test sonucu gelene kadar, alandan ya da terminalden ayrılamayacak. Test olamayanlar ise mecburen 14 gün karantinada kalacak.

Almanya bu şekilde seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar kaldırmayacak ve gerekirse süre yeniden uzatılabilecek. Alman Sağlık Bakanlığı da bu kararların ardından Türkiye’den gelenlere “corona virüsü testi” yapılacağını açıklamıştı.