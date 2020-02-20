Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Almanya’daki saldırıda maalesef Türklerin de öldüğü doğrulandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Almanya'daki ırkçı terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, saldırının ilk saatlerinde gündeme gelen, "Ölenler arasında Türk vatandaşları da var" iddiasını ne yazık ki doğruladı. Kalın, "Türk vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
10:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’daki saldırıda maalesef Türklerin de öldüğü doğrulandı

Almanya’yı dehşete düşüren terör saldırısı ile ilgili Ankara’dan ilk açıklama geldi… 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve Tobias R. isimli saldırganın da evinde ölü olarak bulunduğu saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, saldırının ilk saatlerinde bir iddia olarak gündeme gelen, “Ölenler arasında Türkler de var” söylentisinin maalesef doğru olduğunu duyurdu.

Almanya’nın çok okunan gazeteleri, saldırganın fotoğrafını internet sitesinden paylaştı.

Kalın, “Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” açıklamasını yaptı.

Detaylar geliyor…

Almanya saldırı son dakika Twitter
Son güncelleme: 11:01 20.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more