Son dakika… Almanya’daki saldırıda maalesef Türklerin de öldüğü doğrulandı

Almanya’yı dehşete düşüren terör saldırısı ile ilgili Ankara’dan ilk açıklama geldi… 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve Tobias R. isimli saldırganın da evinde ölü olarak bulunduğu saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, saldırının ilk saatlerinde bir iddia olarak gündeme gelen, “Ölenler arasında Türkler de var” söylentisinin maalesef doğru olduğunu duyurdu.

Kalın, “Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” açıklamasını yaptı.

Detaylar geliyor…