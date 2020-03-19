Son dakika… Almanya’dan aşı tahmini: 2021 ilkbaharında bulunur

Virüslere ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve Almanya'nın pandemi planını da geliştiren Robert Koch Enstitüsü, yeni tip koronavirüse karşı aşının bulunmasının uzun zaman alacağını açıkladı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, “Kişisel tahminim aşının en erken 2021 ilkbaharında bulunacağı yönünde” dedi.

Deutsche Welle Türkçe servisinin haberinde Wieler’in, bürokratik açıdan bu süreci hızlandırabilmek için atılabilecek her adımın atılması gerektiğine de vurgu yaptığı belirtildi. Klinik testlerin yapılacağı sürenin kısaltılabileceğine dikkat çeken Wieler, olası yan etkilerin de iyice incelenerek bir güvenlik profili oluşturulacağını, bunun da zaman alacağını hatırlattı.



“BU SONBAHARDA AŞI GELİŞTİRECEĞİZ”

Merkezi Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan CureVac’tan da bir açıklama geldi… Dünya çapında aşı geliştirilmesi konusunda öne çıkan şirketin kurucularından Dietmar Hopp ise büyük ihtimalle bu yılın sonbahar aylarında bir aşı geliştirilmiş olabileceklerini duyurdu.

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Almanya Federal Araştırma Bakanı Anja Karliczek de dünya çapında pek çok kuruluşun aşı geliştirilmesi için bütün gücüyle çalıştığını, Almanya'nın da onlarla yakın ilişki ve diyalog içinde olduğunu vurgulayarak biraz daha sabırlı olmaya davet etti. Alman Bakan, ilaç geliştirme alanında uluslararası standartların yüksek olduğunu, bulunan maddenin güvenli ve etkili olduğuna yüzde yüz kanaat getirilmesi halinde aşıya izin verilmesi sürecini hızlandırabileceklerini de belirtti.