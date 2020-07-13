Son dakika… Almanya’dan Ayasofya açıklaması: Haber verilmeliydi

Alman hükümeti, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi ile ilgili açıklamalar geldi… Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Alman yetkililerin Ayasofya’nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici bulduğu belirtildi. Alman hükümetinden bir sözcü Almanya’nın bu “eser” hakkında alınan kararların yakından takip edileceğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.

